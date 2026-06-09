Зеленський пояснив, чому важливо запускати дрони на Москву і Санкт-Петербург

Російське суспільство має зрозуміти, наскільки жахливою є війна.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому важливо, аби дрони продовжували літати над найбільшими російськими містами - Москвою і Санкт-Петербургом. Про це глава держави сказав в інтерв’ю для британського видання The Guardian.

Як зазначив президент, мета далекобійних ударів, коли дрони гудять над житловими будинками у регіоні Москви і над Санкт-Петербургом, полягає у тому, аби змусити мешканців цих міст "відчувати", що таке війна.

"Перемога в цій війні - це коли російське суспільство визнає, що війна є жахливою, що війна є трагедією не для когось деінде, а для них самих. І я думаю, що це та мить", - наголосив Зеленський.

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Зустріч з російським олігархом

Також президент України повідомив, що сказав російському олігарху Роману Абрамовичу, який таємно відвідував Київ у травні, що ніколи не відмовиться від Донбасу як цього бажає Москва.

Розповідаючи про цю зустріч, Зеленський зазначив:

"Я думаю, що навколо Путіна різні люди. Половина з них хочуть продовжувати цю війну. Половина прагне зупинити. І я думаю, що люди з бізнесу, вони розуміють, що економіка у жахливі ситуації в Росії. Вона дуже близька до краху".

Атаки по території РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 3 червня Сили оборони уразили низку російських об'єктів у Санкт-Петербурзі. Зокрема Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового термінала.

Також українські захисники 6 червня завдали другу серію ударів по Санкт-Петербургу. Тоді повідомлялось про удар по базі Балтійського флоту.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначили, що ці атаки вкотре продемонстрували нездатність РФ надійно захистити свої великі міста від українських ударів та підірвали російський наратив про стабільність.

Крім того, в ніч проти 17 травня дрони масовано атакували Московську область.

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