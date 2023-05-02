До цього росіяни планували "взяти" весь Донецьк до кінця березня.

Росія хоче захопити Бахмут до 9 травня, але Сили оборони зроблять усе, аби їхні плани не втілились у реальність. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Вони скоро встановлять рекорд Гіннесса з перенесення дат, до яких вони щось мають взяти. До кінця березня вони мали взяти весь Донбас. Перші дати про взяття Бахмуту були в липні 2022 року, відтак він досі стоїть. Наші Сили оборони зроблять все, щоб жодна з цих дат не стала реальністю", - сказав речник.

При цьому Череватий додав, що коли прийде час, тоді росіяни вже будуть відраховувати дати, куди вони добіжать, втікаючи від українських військ.

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Бої за Бахмут - Путін встановив нові терміни щодо окупації міста

Напередодні російські ЗМІ з посиланням на джерела в Кремлі стверджували, що Путін наказав окупантам захопити Бахмут до 9 травня - сакральної для РФ дати Дня перемоги.

Після цієї "перемоги" Путін нібито має намір заявити про "закінчення війни", оскільки росіяни вже будуть нездатні відбити контрнаступ ЗСУ.

Однак оголошення про "закінчення війни" буде лише спробою Росії закріпитися на окупованих територіях, а після відновлення боєздатності - знову піти у наступ.

У разі, якщо Москва піде за цим сценарієм до контрнаступу ЗСУ, то є ризик, що світові політики почнуть тиснути на Київ для початку переговорів замість бойових дій, писало видання РБК.

На Бахмутському напрямку за добу відбулося ще 17 боїв між українськими воїнами та російськими загарбниками. Супротивник втратив понад 100 окупантів.

Експерти переконані, що РФ не вдасться захопити Бахмут до 9 травня через колосальні втрати в особовому складі. Загалом, за словами майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, потужність наступів російських військ у місті згасає.

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