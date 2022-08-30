Росіяни збираються купити сотні таких БПЛА.

При використанні іранських безпілотників росіяни зазнали невдачі.

Про це повідомляє Reuters.

Високопоставлений представник адміністрації США на умовах анонімності розповів, що Росія зіткнулася з "численними невдачами" з безпілотниками іранського виробництва, придбаними в Тегерані цього місяця. Він не уточнив, про які саме проблеми йдеться.

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Чиновник зазначив, що, за оцінкою США, Росія отримала поставку БПЛА серії Mohajer-6 і Shahed і це, ймовірно, частина плану росіян з придбання сотень таких машин.

"За нашими оцінками, Росія має намір використовувати ці іранські БПЛА, які можуть проводити атаки класу "повітря-поверхня", для радіоелектронної боротьби і наведення на полі бою в Україні", — сказав чиновник.

Як повідомлялося раніше, росіяни щосили намагаються поповнити свої запаси, що змушує їх звертатися за обладнанням до Ірану.

Відомо, що російські військові пройшли тренінги в Ірані в рамках Угоди про передачу Москві іранських безпілотників.

У Сполучених Штатах Америки вважають, що закуплені Росією іранські безпілотники використовують у війні проти України.

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