Із них 28 членів Ради безпеки РФ, 154 члени Ради федерацій Росії, 424 депутати Держдуми РФ.

Президент Володимир Зеленський розповів, що Рада нацбезпеки та оборони застосувала санкції ще проти 606 представників російської влади.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні ухвалене важливе рішення РНБО - застосовано санкції до 606 фізичних осіб, які належать до правлячої верхівки Росії. 28 членів Ради безпеки РФ, 154 члени Ради федерацій Росії, 424 депутати Держдуми РФ - усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей і жоден із них не уникне відповідальності. Це тільки питання часу", - наголосив він.

Відео дня

Зеленський додав, що Україна вже здійснила для цього частину юридичних, дипломатичних і політичних кроків.

Нагадаємо, також Зеленський розгляне петицію про заборону надання громадянства Невзорову.

У петиції наголошується, що немає підстав для надання Невзорову громадянства, оскільки він не знає української мови та історії, не мешкав в Україні останні п’ять років, не сплачував тут податки та не працював на процвітання і розбудову нашої країни.

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