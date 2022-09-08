Президент Володимир Зеленський розповів, що Рада нацбезпеки та оборони застосувала санкції ще проти 606 представників російської влади.
Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні ухвалене важливе рішення РНБО - застосовано санкції до 606 фізичних осіб, які належать до правлячої верхівки Росії. 28 членів Ради безпеки РФ, 154 члени Ради федерацій Росії, 424 депутати Держдуми РФ - усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей і жоден із них не уникне відповідальності. Це тільки питання часу", - наголосив він.
Зеленський додав, що Україна вже здійснила для цього частину юридичних, дипломатичних і політичних кроків.
Нагадаємо, також Зеленський розгляне петицію про заборону надання громадянства Невзорову.
У петиції наголошується, що немає підстав для надання Невзорову громадянства, оскільки він не знає української мови та історії, не мешкав в Україні останні п’ять років, не сплачував тут податки та не працював на процвітання і розбудову нашої країни.