Наразі 24 митника, серед яких і службовці керівного рівня, вже відсторонено від займаних посад.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував "співпрацю" українських митників із контрабандистами з санкційних списків.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні ж важливу операцію проведено Службою безпеки України – щодо діяльності деяких підсанкційних осіб на території нашої держави. Я неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж, зрозуміють", - наголосив він.

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Зеленський зауважив, що посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені та отримають "законну відповідь на всі свої незаконні дії".

"А щодо тих з підсанкційних осіб, у кого ще й виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, то, на підставі пропозиції СБУ та згідно з нормами чинного законодавства, ухвалив рішення про припинення українського громадянства цих осіб", - сказав глава держави.

Як повідомила раніше СБУ, правоохоронці провели спецоперацію, під час якої було припинено незаконну "співпрацю" посадовців митних органів із громадянами, які увійшли до санкційного списку контрабандистів.

СБУ встановила, що 3 особи із цього списку мають російське громадянство, а одна особа – румунське.

"Більшість підсанкційних фігурантів прагнули обійти обмеження, продовжили протиправну діяльність через афільовані структури та намагались зберегти вплив на посадових осіб", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що у кількох підсанкційних осіб проведено 23 обшуки, в результаті яких виявлено зброю, бойові припаси та вибухові речовини.

Наразі 24 митники, серед яких і службовці керівного рівня, вже відсторонено від займаних посад.

Нагадаємо, також Зеленський розгляне петицію про заборону надання громадянства Невзорову.

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