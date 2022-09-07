В кінці червня Невзоров показав український паспорт.

Петиція до президента України Володимира Зеленського щодо заборони надання громадянства російському журналісту та колишньому депутату Державної думи РФ Олександру Невзорову, набрала потрібні для її розгляду 25 тисяч підписів.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Авторка петиції, що очікує на розгляд, наголошує, що те, що Невзоров не підтримує вбивства українців, ще не є приводом для набуття ним громадянства України.

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"Подібна позиція не є приводом розкидатись нашим громадянством! За таким принципом ми можемо французів і німців нагородити українським громадянством! І ще півсвіту… Але таким кроком ми вщент втоптуємо в побиту ракетами і бомбами нашу землю, життя і заслуги наших воїнів українських, і тих воїнів, котрі приїхали нас рятувати за покликом свого серця, і вони не мають цього громадянства. Хоча більшість просила і отримала відмову…", – наголошує авторка.

Також в петиції наголошується, що немає підстав для надання Невзорову громадянства, оскільки він не знає української мови та історії, не мешкав в Україні останні п’ять років, не сплачував тут податки та не працював на процвітання і розбудову нашої країни.

Стверджується також, що Невзоров "був він поплічником і довіреною особою Путіна", "агітував за збереження російської імперії і чи дотримується імперіалістих поглядів стосовно колишніх окупованих територій СРСР".

"Плекати треба своїх синів і дочок, своїх героїв, свою землю і все прекрасне, що на ній отримує життя! А росіянам місце і росії. Бо не путін зґвалтував 9-місячну дівчинку чайною ложкою, і не путін вбивав наших беззбройних чоловіків у потилицю. Путін – всього лиш виходець з народу, якому хтось одноосібно вирішив надати громадянство суверенної, незалежної України-Руси", – додає авторка.

Як повідомляв УНІАН, в червні у російських ЗМІ з'явилася інформація, що Невзоров разом зі своєю дружиною Лідією подав заявку на отримання українського громадянства. Пізніше сам журналіст підтвердив цей факт.

Секретар РНБО Олексій Данілов 7 червня заявив. що у Невзорова "ще немає громадянства, він лише звернувся по громадянство".

В кінці червня Олександр Невзоров показав два українські паспорти в відео на своєму YouTube-каналі.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк потім заявив, що російський журналіст та колишній депутат Державної думи РФ Олександр Невзоров, який отримав українське громадянство, надасть Україні додаткові опції впливу на Росію та російськомовне середовище в інших країнах.

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