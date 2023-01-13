На ролику видно, як дрон проводить розвідку та шукає ворожих цілей над захопленим містом.

Благодійний фонд Сергія Притули вперше показав роботу безпілотника-розвідника SHARK у небі над окупованим Донецьком.

У Facebook фонд Притули опублікував ролик, на якому видно, як дрон проводить розвідку та шукає ворожих цілей над захопленим містом.

"Якість зображення та зум вражають звісно! Всього ми законтрактували три комплекси таких БПЛА. Щоб таких вражаючих очей в небі у наших захисників було більше, долучайтесь донатом!", - зазначили у фонді.

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Сам Притула додав, що "робота робиться" та закликав донатити на більше "пташок" для українських воїнів.

Безпілотник Shark - що відомо

БПЛА може проводити аеророзвідку і коригування, в тому числі, для західного далекобійної зброї, зокрема, HIMARS. Дрон може заглибитися в тил ворога до 60 км і вести спостереження на відстані до 5 км від об'єкта.

Він використовує зашифрований зв'язок і камеру з 30-кратним оптичним збільшенням, а також додатковим цифровим зумом.

В середині грудня минулого року розробники заявили, що український безпілотник Shark модернізували. Тепер дрон може в два рази довше вести розвідку.

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