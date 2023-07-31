Тип ракет буде названо після роботи спеціалістів з уламками.

За попередньою інформацією, Росія сьогодні атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами.

Про це речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав в телемарафоні. За його словами, це попередня інформація, бо тип ракет, якими завдано удари окупантами по Україні визначається остаточно спеціалістами по вже знайдених уламках.

"Скоріш за все, це була балістика", - зазначив Ігнат.

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Він наголосив, що балістичне озброєння є небезпечне, оскільки воно швидко може прилітати і є дуже руйнівним.

"Треба дочекатися все ж таки, коли люди на місці знайдуть уламки і рештки цих ракет - тоді можна буде остаточно сказати, що це було", - додав Ігнат.

За його словами, дві ракети вдарили по Кривому Рогу. Він наголосив, що залишається загроза нових ударів по Україні.

Удар по Кривому Рогу 31 липня - що відомо зараз

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія вдарила двома ракетами по Кривому Рогу, зруйнувавши частину дев‘ятиповерхового житлового будинку та будівлю навчального закладу.

Попередньо загинула одна людина, 10 людей звернулися до медиків. Під завалами ще можуть бути люди.

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