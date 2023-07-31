У понеділок, 31 липня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області було гучно.
У Кривому Розі лунали вибухи, написав очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram. "Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - йдеться у повідомленні.
"Вертикаль" пише, що є "приліт" у житловий будинок. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. За відомостями очевидців, є влучання у багатоповерхівку, повідомляє "Суспільне Дніпро" у Telegram.
Пізніше у МВС України повідомили, що супротивники завдали по Кривому Рогу ракетного удару. "Наразі на місці події працюють усі необхідні служби. Дотримуйтесь заходів безпеки. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Додаткова інформація уточнюється!" - зазначили у міністерстві.
Повітряна тривога в Дніпропетровській області була оголошена о 09:02. Повітряні сили Збройних сил України о 9.03 повідомили, що російські загарбники можуть завдати удару по Дніпропетровській області балістичним озброєнням.
Важливі новини Кривого Рогу - що треба знати
Росіяни вже багато разів били по місту ракетами та дронами-камікадзе, є жертви, руйнування та постраждалі.
Зокрема, у ніч на 14 липня РФ вдарила по Кривому Рогу безпілотниками. Унаслідок атаки з боку супротивника пошкоджено 127 багатоквартирних будинків, 22 приватних будинки, 24 навчальних заклади, сім медичних установ. Крім того, пошкоджено лінію електропередачі та водовід.
Ворог поцілив у комунальне підприємство, в одноповерхову адміністративну будівлю й бокси для зберігання техніки. В результаті атаки дронами постраждав чоловік.