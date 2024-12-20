Українська столиці вранця опинилася під ударами ворожої балістики.

Вранці п'ятниці, 20 грудня, російські окупанти атакували Україну ракетами. Пуски здійснила стратегічна авіація.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, масштабну повітряну тривогу по всій країні оголосили через зліт ворожих МіГ-31К. Не уточнялося, скільки бортів у повітрі.

Близько 7 ранку російські літаки здійснили пуски ракет в напрямку Києва. За лічені хвилини у Києві прогриміли вибухи. Моніторингові канали повідомили про застосування балістичних ракет, ймовірно "Кинджалів".

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працює ППО. Він закликав киян перебувати в укриттях.

Згодом Кличко повідомив, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. Екстрені служби прямують на місце. Туди ж вирушили медики.

Оновлено в 7:35. В Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків у ще одній точці. Також уламки ракети впали у Дніпровському районі, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Кличко уточнив, що у Голосіївському районі було зафіксовано виклик медиків. Постраждала одна людина.

"За інформацією екстрених служб, уламки впали на дах будинку в Дніпровському районі. Пожежа в Солом'янському районі. Бригади прямують на місце", - додав Кличко.

Оновлено в 7:43. Повітряні сили повідомили про відбій загрози по ворожих МіГ. Натомість Кличко уточнив, що у Голосіївському районі ще один постраждалий. Його ушпиталили.

Оновлено в 7:48. В КМВА повідо мили оперативну інформацію про наслідки ракетного удару по Києву.

В Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу. Загорілося 5 автомобілів. У Дніпровському районі пошкоджено недобудову. У Соломянському - горить будівля. Уламки також впали у Шевченківському районі.

Кличко уточ нив, що у Голосіївському районі внаслідок обстрілів пошкоджено тепломагістраль.

РФ накопичила ракети для атак на Україну

Як повідомляв УНІАН, станом на 20 листопада росіяни мали на озброєнні 220 крилатих ракет, 390 калібрів, 350 "Іскандер-М", "Іскандер-К" та 70 "Кинджалів".

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, Україна постійно відстежує це питання, а публікації, які з'явилися у ЗМІ щодо кількості ракет, є коректними.

Водночас експерт Богдан Долінце заявив, що РФ щомісяця може виготовляти по 150 ракет як середньої, так і малої дальності. Відтак, на початку грудня в арсеналі росіян було накопичено до 1500 ракет різного типу.

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