В РФ готуються оголосити 'перемогу' у війні проти України 24 лютого, - ГУР

Російська пропаганда посилює зусилля для розпалювання зневіри серед українського суспільства і дискредитації України серед інших держав.

В Російській Федерації готуються оголосити "перемогу" у війні проти України на третю річницю повномаштабного вторгнення - 24 лютого. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Пропагандисти Росії отримали вказівку просувати "переможні" наративи до роковин вторгнення", - сказано у повідомленні.

Зокрема, пропагандистська армія та спецслужби держави-агресора Росії за вказівкою з Кремля активізують зусилля для розпалювання зневіри серед українського суспільства, дестабілізації ситуації всередині нашої держави та дискредитації України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу нашим Силам безпеки і оборони у боротьбі з окупантами.

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У цьому зв'язку, серед ключових наративів ворожих інформаційних атак поширюються такі вигадані твердження: "Захід зрадив Україну", "Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон", "США і Росія про все домовились за спиною України", "Українська влада ― нелегітимна", "Українська армія програє на фронті", "Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги".

"Крім того, на Росії готуються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" - 24 лютого 2025 року, третіх роковин з початку повномасштабної війни. Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу Росії над НАТО", оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом", - йдеться у повідомленні.

При цьому, спецслужбам держави-агресора Росії кремлівські вожді доручили максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і Росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року.

Разом з тим, одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди Росії - статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання "конструктивної сторони конфлікту".

"У цій частині роботи російські спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки - нарощують підтримку нашої держави. Для таких європейських урядів кремль застосовує штамп "ворогів миру", - йдеться у повідомленні.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Як повідомляв УНІАН, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські окупанти нібито перетнули кордон України в Сумській області та почали там наступ. Згодом у Генштабі повідомили, що російські провокації на кордоні дійсно були, однак йшлося про російську ДРГ, а не повноцінний наступ.

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