За словами журналіста, Україна готова відбивати атаку десанту в Одесі.

Український журналіст Дмитро Гордон запитав у журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозєва, чи хоче РФ "брати" Одесу й Миколаїв.

Таке питання прозвучало під час інтерв'ю з Грозєвим.

"Звичайно, вони хочуть. Одесу буде набагато складніше, тому що щодо Одеси у них був план з боку моря, а це точно не вдасться. До речі, чому не вдасться: можна навіть не міркувати вам і мені, а послухати військового злочинця Гіркіна, який дуже чітко описує, чому це все неможливо", - зазначив розслідувач.

Він додав, що Україна вже повністю закрила і підготувалася до відбиття атаки десанту.

"Вони самі вже бояться десантувати, тому що бачать, що відбувається з "Нептунами", - говорить Грозєв.

Раніше ЗМІ повідомили, що біля острова Зміїний загорівся російський фрегат проекту 11356р типу"Буревісник". За даними джерел "Думської", в корабель влучила українська ракета "Нептун".

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