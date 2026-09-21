Росія накопичує свої найпотужніші ракети для зимових ударів по Україні, – Bloomberg

Росія планує завдати удару цими ракетами по українській енергетиці вже з кінця жовтня.

Росія за останні кілька тижнів змінила стратегію атак на Україну, значно зменшивши кількість балістичних ракет на користь реактивних дронів. Як пише Bloomberg, це може свідчити про те, що Москва накопичує свої найпотужніші ракети для зимових ударів.

Російські балістичні ракети завдають однієї з найсерйозніших шкод інфраструктурі України. Тому РФ збільшує запаси цієї зброї, щоб обрушити їх на українську енергетичну та опалювальну інфраструктуру в холодний період – з кінця жовтня або початку листопада.

Як зазначає видання, український уряд готується до найгіршого сценарію: прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що не розраховує на м’яку погоду, і працює над розширенням мережі "пунктів непохитності".

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За даними джерел видання, європейські союзники вже роблять свій внесок, використовуючи наявні у них ресурси, зокрема запасні частини для електростанцій та опалювального обладнання.

Водночас нестача перехоплювачів для систем Patriot, які вкрай необхідні для протидії російським балістичним ракетам, залишається одним із головних ризиків для України напередодні зими.

Німеччина та деякі європейські країни заявили цього місяця, що вони закуплять більше систем Patriot і надішлють ракети зі своїх запасів, щоб допомогти відбити очікуваний зимовий наступ Росії. Однак деякі союзники Києва, як і раніше, побоюються того, що чекає на Україну попереду.

"Один високопоставлений європейський чиновник висловив побоювання, що якщо Україна не переживе зиму, то в кінцевому підсумку програє війну. Інші союзники менш песимістичні, вважаючи, що навіть за умови серйозного дефіциту перехоплювачів Україна зможе впоратися з труднощами", – пише Bloomberg.

Ситуація з ППО в Україні

Раніше стало відомо, що США схвалили продаж Україні ракет для ППО та боєприпасів на суму 2,7 мільярда доларів. Зазначається, що ракет для систем Patriot у цьому пакеті немає.

Також раніше стало відомо, що США готові схвалити передачу Україні 10 керованих ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які раніше були передані Німеччині. Вартість угоди оцінюється в $29,6 млн.

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