США готові схвалити передачу Україні 10 ракет для Patriot, але є нюанс

Країна готова дозволити передачу ракет Києву з урахуванням політичних, військових та економічних чинників.

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова схвалити передачу Україні 10 керованих ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які раніше були передані Німеччині. Вартість угоди оцінюється в $29,6 млн.

Згідно з повідомленням Держдепартаменту, опублікованим у матеріалах Конгресу, Берлін не може передавати американське озброєння третій стороні без згоди Вашингтона. США готові дозволити передачу ракет Києву з урахуванням політичних, військових та економічних факторів.

Важливо, що йдеться про старіші та менш ефективні ракети MIM-104E GEM-T (модифікація PAC-2), а не про протибалістичні ракети PAC-3, які зараз вкрай необхідні Україні.

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У Держдепартаменті заявили, що Україна хоче отримати ці ракети для посилення протиповітряної оборони і вже має боєприпаси такого ж типу.

Документ надійшов до Конгресу 14 серпня. Передача може відбутися після закінчення встановленого терміну розгляду угоди, якщо законодавці не виступлять проти.

Дефіцит Patriot

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для комплексу Patriot, однак мова йде про менш сучасну версію озброєння.

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