Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

На Донеччині за добу внаслідок обстрілів окупантів загинули троє цивільних, четверо дістали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 30 травня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: 2 у Торецьку та 1 в Авдіївці. Ще четверо людей дістали поранення", - зазначив він.

Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як повідомляв УНІАН, на Донеччині внаслідок обстрілів російськими окупантами 28 травня отримали поранення та контузії троє цивільних. А 29 травня росіянами були вбиті троє цивільних та поранено ще чотирьох.

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