28 травня збройні сили РФ обстріляли село Відродження та село Тоненьке, поранення та контузії отримали троє місцевих мешканців. А сьогодні поранення дістали ще четверо людей.

На Донеччині внаслідок обстрілів російськими окупантами 28 травня отримали поранення та контузії троє цивільних. А сьогодні - вбито трьох цивільних та поранено ще чотирьох.

Про це повідомляє Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури та начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Як зазначили у Донецькій облпрокуратурі, за даними слідства, 28 травня 2022 року збройні сили РФ обстріляли село Відродження Бахмутського району та село Тоненьке Покровського району. Поранення та контузії отримали троє місцевих мешканців.

Того ж дня окупанти з артилерії обстріляли село Первомайське Покровського району та пошкодили приватні будинки.

З боку тимчасово окупованого міста Горлівка Донецької області знову летіли ворожі снаряди у місто Торецьк та його околиці. Зазнали руйнувань будинки містян, а також дорожнє полотно.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури та окружних прокуратур здійснюється досудове розслідування у 5 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).

Крім цього, за повідомленням начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, на Донеччині сьогодні внаслідок обстрілів окупантів вбито трьох цивільних та поранено ще чотирьох

"За 29 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Соледарі. Ще четверо людей в області дістали поранення", - зазначив він.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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