Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю евакуації працівників і членів їх сімей.

З п’ятниці, 27 травня, робота Слов'янської ТЕС у Донецькій області зупинена через постійні обстріли.

Про це повідомляє "Донбасенерго". Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю евакуації працівників і членів їх сімей.

Протягом останніх днів Миколаївська міська територіальна громада Донецької області, де розташована Слов'янська ТЕС, постійно знаходиться під ракетно-артилерійськими обстрілами з боку російських окупаційних військ. Персонал електростанції весь час забезпечував роботу генеруючого обладнання та відпуск електроенергії в енергосистему України.

"З метою збереження життя і здоров'я персоналу станції, а також у зв'язку з необхідністю евакуації працівників і членів їх сімей, ПАТ "Донбасенерго" прийнято рішення про зупинку роботи Слов'янської ТЕС 27 травня 2022 року", – додають в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти минулої доби намагалися розвинути успіх на Бахмутському напрямку і вийти в тил підрозділів української армії. Атака ворога не вдалася.

Вас також можуть зацікавити новини: