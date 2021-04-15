В ніч на 15 квітня в Азовському морі стався інцидент між російськими та українськими катерами.

В ніч на 15 квітня в Азовському морі стався інцидент між російськими та українськими катерами, через який ВМСУ вимушені були попередити росіян про застосування зброї.

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Про це у Facebook розказав керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

За його інформацією, інцидент стався між трьома МБАКами ВМСУ та п'ятьма катерами та кораблем Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ.

"Ніч була гарячою. Як мінімум 5 катерів ФСБ здійснювали узгоджені провокаційні маневри щодо наших трьох МБАКів. Команди подавав корабель берегової охорони РФ N734. Вранці наші всі повернулися. За словами джерел, вночі у відповідь на погрози корабля РФ нашим морякам довелося попереджати про готовність застосувати зброю", - розказав Клименко із посиланням на джерела моніторингової групи BlaskSeaNew.

За його даними, інцидент трапився за 25 миль від протоки, українські катери ескортували комерційні судна.

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Автор: Катерина Лиманська