Води навколо острова Зміїного окупанти називають своїми.

В акваторії Чорного моря продовжують перебувати російські кораблі зі смертоносними снарядами.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" на своїй сторінці у Facebook.

"У Чорному морі продовжується маневрування великих десантних кораблів та носіїв крилатих ракет - в готовності до застосування понад півтора десятка вбивчих снарядів. Брязкаючи зброєю, вони утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства. Знахабнілі окупанти по відкритих каналах зв'язку та морської безпеки називають води навколо Зміїного своїм територіальним морем, попереджаючи іноземні судна про небезпеку наближення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що у прикордонні на Одещині посилено заходи контролю за прикордонним режимом, але їх запроваджено в межах воєнного стану "з метою забезпечення надійної охорони державного кордону, недопущення його порушень".

"На життєдіяльність законослухняних громадян це суттєво не вплине. Режимні обмеження стосуються, зокрема, додаткових перевірок осіб на відповідність мети поїздки та перебування у безпосередній близькості кордону", - повідомляється в дописі.

Як повідомляв УНІАН, Росія показала пуск ракет з моря по вокзалу і будинках в Малині. За логікою росіян, на вокзалі та на приватних територіях цивільних зберігали "іноземне озброєння".

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