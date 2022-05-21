За логікою росіян, на вокзалі і на приватних територіях цивільних зберігали "іноземне озброєння".

Ракети по вокзалу і будинкам цивільних в Малині Житомирської області пускали з моря.

Міноборони РФ публікує відезвіт пошкодження залізничної інфраструктури в Україні.

На відзнятих окупантами кадрах видно запуск крилатих ракет "Калібрів" з борту російського судна в Чорному морі.

За логікою росіян, на вокзалі і на приватних територіях цивільних зберігали "іноземне озброєння".

Ракетний удар по Малині: що відомо

Окупаційні війська Російської Федерації влучили ракетами по залізничному вокзалу Малина 20 травня.

Росіяни потрапили в неосновну залізничну колію, якою і так не користувалися.

В результаті атаки РФ поранено трьох осіб; 50 приватних будинків, три будинки знищені повністю.

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