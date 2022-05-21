Ракети по вокзалу і будинкам цивільних в Малині Житомирської області пускали з моря.
Міноборони РФ публікує відезвіт пошкодження залізничної інфраструктури в Україні.
На відзнятих окупантами кадрах видно запуск крилатих ракет "Калібрів" з борту російського судна в Чорному морі.
За логікою росіян, на вокзалі і на приватних територіях цивільних зберігали "іноземне озброєння".
Ракетний удар по Малині: що відомо
Окупаційні війська Російської Федерації влучили ракетами по залізничному вокзалу Малина 20 травня.
Росіяни потрапили в неосновну залізничну колію, якою і так не користувалися.
В результаті атаки РФ поранено трьох осіб; 50 приватних будинків, три будинки знищені повністю.