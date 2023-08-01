У лікарнях міста перебуває 19 поранених, серед них є 2 дітей.

Кількість постраждалих від ракетної атаки росіян на Кривий Ріг зросла до 81.

Про це у вівторок, 1 серпня, у Telegram повідомив мер міста Олександр Вілкул, інформуючи про наслідки атаки окупантів. "Сьогодні - день жалоби за жертвами вчорашнього ракетного удару окупантів, який забрав життя 6 людей... У лікарнях міста перебуває 19 поранених, із них 2 дітей - їм надається вся необхідна допомога. Загальна кількість постраждалих зросла до 81", - написав він.

Вілкул також повідомив, що сьогодні у місті працюватимуть штаби з надання допомоги мешканцям постраждалих квартир та будинків (у Криворізькій гімназії №60 на вул. Українська та біля будівлі КТРА на проспекті Поштовий).

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За інформацією мера міста, комунальні служби продовжують усунення наслідків ударів, залучено всю необхідну техніку та 15 оперативних бригад. Вже вчора ввечері подано воду та електроенергію на постраждалу дев'ятиповерхівку.

Кривий Ріг - вибухи та влучання: що відомо про трагедію

Як відомо, росіяни 31 липня поцілили по Кривому Рогу двома ракетами. Одна ракета влучила в будівлю навчального закладу. Інша ракета зруйнувала секцію житлового будинку з 4 по 9 поверхи.

Рятувально-пошукові роботи тривали до учорашнього вечора. По їх завершенню повідомлялось про загалом 75 потерпілих від ракетного удару по місту: 6 загинуло та 69 поранено. Врятовано трьох людей, серед яких 10-річна дитина. Олександр Вілкул заявив, що 1 серпня у місті буде днем жалоби.

Навколо епіцентрів влучань також зафіксовано руйнування, зокрема, понівечено адмінбудівлю, п'ять житлових висоток та 12 автомобілів.

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