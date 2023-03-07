Загальний залп ракет може сягати 24 "Калібрів".

У Чорному морі окупанти збільшили кількість ракетоносіїв до чотирьох. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"У Чорному морі ворог продовжує маневри корабельного угруповання, нарощує присутність ракетоносіїв. Наразі серед 15 кораблів – два надводних та два підводних ракетоносії, загальний залп яких може сягати 24 "Калібрів", - йдеться у повідомленні.

Також в угрупованні – три великих десантних кораблі.

Відео дня

Ракетна загроза - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 березня, у Чорному морі окупанти зменшили кількість ракетоносіїв до трьох. Загальна кількість "Калібрів" складала 16 ракет.

На початку березня в ОК "Південь" попередили, що росіяни можуть завдати точкові удари або ж атакувати кількома хвилями.

"Готовність же ракетоносіїв в морі свідчить, що вірогідність атак максимально висока", - повідомили в командуванні.

Вас також можуть зацікавити новини: