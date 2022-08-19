Протягом 18 серпня російські війська провели переважно безуспішні наземні атаки на сході.

Російське командування вперше з 6 липня 2022 року не заявляло про територіальні здобутки в Україні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Протягом 18 серпня російські війська провели переважно безуспішні наземні атаки на східній осі, констатують аналітики.

Окупанти не завдавали підтверджених ударів в районі Ізюма і Слов’янська та населених пунктів на межі Харківської і Донецької областей.

Водночас МО Росії заявляло про удари по українських позиціях у Мазанівці (у 20 км від Слов’янська), що підтверджує припущення аналітиків, що ЗСУ витіснили ворога з населеного пункту.

Безуспішною видалась "вилазка" окупантів на Сіверськ з Миколаївки. На Бахмут противник, імовірно, наступає з трьох напрямків, маючи намір вийти на трасу Горлівка – Бахмут: з Горлівки на південний захід по трасі, від Соледара на північний схід по цій же трасі та з району Клинове – Вершина.

Російські війська продовжували завдавати масованих артилерійських ударів по українських позиціях в Авдіївці та околицях і на захід від Донецька для підтримки наземних атак.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у п’ятницю вранці, 18 серпня, загарбники вдарили по трьох районах Харкова. За його даними, супротивники поцілили в житлову будівлю та інфраструктурний об’єкт.

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