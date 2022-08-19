За два тижні бойовий потенціал окупантів на півдні суттєво знизиться.

Усе правобережне угрупування російських військ на півдні фактично знаходиться у вогневому "мішку".

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

Жданов погодився з висновками Інституту вивчення війни (США), що наступні кілька тижнів будуть вирішальними у боях на Херсонському напрямку.

"Ми сьогодні можемо виносити всю логістику, що впливатиме на боєздатність частин. Коли почнеться боєприпасний голод, паливно-мастильні матеріали закінчуватимуться, продовольство… Тоді це угрупування може втратити боєздатність. Тоді ми зможемо їм запропонувати або здатися у полон, або відступати", - зауважив експерт.

Одного-двох тижнів, на думку Жданова, достатньо, щоб знизити бойовий потенціал російських військ до ситуації залишення позицій.

Війна в Україні: актуальні дані

На Донбасі на двох напрямках тривають бої, окупанти намагаються йти в атаку, але військові відбивають ворожі штурми.

Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.

Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське та Лозове – Первомайське.

За даними Інституту вивчення війни та української розвідки, росіяни найближчим часом готують серію провокацій на Запорізькій АЕС, щоби звинуватити у ній Україну.

Тим часом, ввечері 18 серпня, на окупованих РФ українських територіях та в Бєлгородській області пролунали вибухи на військових об’єктах російських загарбників.

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