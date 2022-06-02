Російська Федерація не готова поступатися жодною своєю ціллю та здійснює підготовку до ведення довготривалої війни.

Наразі невідомо, коли завершиться війна Росії проти України, а РФ йде за сирійським сценарієм з метою знищення українських міст.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала на брифінгу.

За її словами, за майже 100 днів війни Україна пройшла шлях до націєтворення більший, ніж за останні сотні років.

"Але ми не знаємо дня завершення війни, а отже ми не зможемо завтра з вами закреслити, як у дембельському календарі, ще один день до демобілізації. Тому 99-1, 100-1, 101-й - це просто воєнний календар", - сказала вона.

Також заступниця міністра оборони сказала, що вже можна зробити певні висновки за ці майже 100 днів.

"Можна сказати однозначно, що ключова мета, яку перед собою поставила Російська Федерація - це руйнування Української державності. Російська Федерація не готова поступатися жодною своєю ціллю та здійснює підготовку до ведення довготривалої війни. Росія втрачає не тільки своїх людей, яких вона не шкодує, але й озброєння і військову техніку, тому зараз вони змушені використовувати стару техніку та посилити своє виробництво", - сказала Маляр.

Зокрема, за її словами, спостерігається як Росія переходить на посилений режим виробництва стрілецької техніки і ракет.

"Ми спостерігаємо за останні тижні більшу концентрацію ракетних ударів саме по сходу і півдню, але менше з тим російські ракети сьогодні досягають усіх точок України", - сказала Маляр.

Крім того, заступниця міністра відзначила, що перевірка бойової готовності і навчань, які здійснюються сьогодні на території Білорусі і турбуючий вогонь в сторону Чернігівської і Сумської області, та повна бойова готовність російських військ у Придністров'ї, швидше за все є одним з елементів великого задуму РФ, спрямованого на те, щоби не дати українським військам перегрупуватися і ефективно здійснювати оборону України.

"На тлі відсутності вагомих результатів Російської Федерації, фактично вони йдуть за сирійським сценарієм. Вони масовано здійснюють ракетні удари, руйнують наші населені пункти, фактично стираючи їх з лиця землі", - заявила Маляр.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис. 603 населених пункти.

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