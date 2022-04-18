Журналіст вважає, що битва за Донбас буде вестися за сирійським сценарієм.

Російський опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко заявляє, що на сьогодні Володимир Путін перемогти Україну не може – це очевидно. Він розповів, якою може бути битва за Донбас.

Є питання про те, наскільки українська армія готова завдати тотальної поразки російській, зазначив Яковенко в інтерв'ю "Обозревателю".

"Так, поразки під Києвом, під Черніговом нанесені. Але це недостатні поразки для того, щоб можна було говорити про якусь серйозну кризу і про те, що режим (РФ) вже тріщить по швах. Ні", - зазначив журналіст.

Він прогнозує дуже важкий період у російсько-українській війні через приходу сирійського ката Дворнікова, який звик масово знищувати мирних громадян.

"Думаю, битва за Донбас буде вестися за сирійським сценарієм, коли будуть килимові бомбардування. Дворніков нічого іншого не вміє. Він так діяв у Грозному, він так діяв у Сирії. Тут, правда, йому буде протистояти трішки інший противник, тому що у сирійців, які чинили опір, взагалі не було ніяких засобів ППО, не було літаків", - говорить Яковенко.

"Насправді тут є терміни. Для Путіна є термін 9 травня. Йому треба щось зробити. Найкращий трофей, подарунок, який він може собі зробити на "день Перемоги" – це Маріуполь і Слов'янськ. Але будемо сподіватися, що у нього це не вийде", - підсумував опозиційний політик РФ.

Нагадаємо, Росія планує вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що загарбники "хочуть буквально добити і знищити Донбас".

Голова Луганської області Сергій Гайдай також прогнозує "маріупольський" сценарій у всій області.

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