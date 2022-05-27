Населення невизнаного Придністров'я не хоче воювати проти України.

Уряд невизнаного Придністров'я відправили у відставку через зрив мобілізації на війну проти України.

Про це заявив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зазначив, що в "Придністровській молдавській республіці", що межує з Одеською областю, розгортаються "досить цікаві події". Зокрема, її "президент" Вадим Красносельський відправив у відставку уряд.

"Це пов'язано в першу чергу з тим, що там так звана мобілізація, на якій наполягали російські окупаційні війська, в ПМР не відбулася. Не відбулася, бо місцеві жителі не хочуть воювати проти України. Тому гауляйтер московії Красносельський намагається задовольнити своїх кураторів (РФ – УНІАН) – призначити відповідального для створення джерела напруги для України", - сказав Братчук.

Він стверджує, що ситуація в "ПМР" відстежується Україною.

26 травня придністровські ЗМІ повідомили, що Красносельський підписав указ про звільнення з посади прем'єр-міністра Олександра Мартинова і відставку уряду, який діятиме до сформування нового.

Раніше повідомлялося, що за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія. А в Міноборони України припускають, що Росія здатна використовувати Придністров'я за білоруським сценарієм.

Президент Володимир Зеленський вважає атаку з боку Придністров'я можливою. Але Україна не боїться нападу, адже в регіоні з 15 тисяч солдатів воювати вміють всього 3 тисячі. З усім тим, контроль кордону з "ПМР" все ж таки посилили.

Днями стало відомо, що в Придністров'ї відмовилися від ідеї мобілізації через масові виїзди потенційних призовників із невизнаної республіки.

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