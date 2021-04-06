Через недотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами зростає кількість втрат серед російських окупантів.

Росія продовжує нарощувати бойові можливості окупаційних військ на окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Читайте такожВнаслідок обстрілів окупантів на Донбасі загинули двоє українських військових

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зокрема, це відбувається внаслідок посилення взаємодіючих з’єднань і частин, дислокованих на території Росії поблизу кордону з Україною.

«З початку квітня здійснюється доукомплектування бойових підрозділів Південного військового округу ЗС РФ за рахунок прибуття у відрядження особового складу на невизначений термін зі складу Західного, Центрального та Східного військових округів ЗС РФ. У такий спосіб командування противника збільшує постійний резерв для можливості швидкого доукомплектування першого та другого армійських корпусів кадровими російськими військовослужбовцями», - йдеться у повідомленні.

Також, за даними ГУР, через недотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами зростає кількість безповоротних і санітарних втрат серед російських окупантів. Зокрема, 4 квітня в одному зі з’єднань загинули двоє російських військовослужбовців і один отримав важке поранення у результаті вибуху мін, що зберігались з порушенням заходів безпеки.

Стягування військ Росії до кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк