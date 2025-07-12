Попередньо здійснено пуски крилатих ракет Х-101/55СМ в районі Енгельса.

Російські окупанти запустили по Україні близько 130 дронів-камікадзе "Шахед" з шести локацій. Про повідомляють моніторингові канали. Також попередньо здійснено пуски крилатих ракет Х-101/55СМ в районі Енгельса.

Оновлено 05:05. У Харкові в Київському районі міста відомо про одного постраждалого, інформує міський голова Ігор Терехов. Нові групи "Шахедів" атакують місто.

Оновлено 04:54. Ракети на Львів та Луцьк.

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"Ще вибух у місті. Тепер "Шахед". Перед тим зафіксовано удар по Харкову (попередньо) КАБом - по житловому масиву у Київському районі", - написав мер Харкова Терехов.

Оновлено 04:43. Ракети на Чернівці, Шумськ, Ходорів та Рогатин. Також вибухи у Харкові.

Оновлено 04:36. В повітряному просторі фіксується дві швидкісні цілі на Хмельниччині та Тернопільщині, одна з них - на Кам'янець-Подільський.

"У Залізничному районі горить покрівля даху нежитлового приміщення на площі 200 м кв. Також повідомляють про пошкодження житлового будинку в районі вул. Мирополита Андрея", - повідомив Садовий.

Оновлено 04:20. У Луцьку та Львові пролунала ще серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. Крилаті ракети повз Закупне курсом на Тернопільщину. Інші крилаті ракети за аналогічним маршрутом.

Оновлено 03:59. БпЛА на Луцьк, клька БпЛА на Львів та Білу Церкву. Ракети летять в напрямку західних областей.

"Повідомляють про влучання у місті. Головне зараз - безпека кожного мешканця, тож наполегливо закликаю вас перебувати в укритті до завершення повітряної тривоги. Атака на місто - триває.Інфраструктурні наслідки не такі страшні, як відібрані життя", - написав Садовий.

Оновлено 03:49. "Фіксація ще одної крилатої ракети, в загальному 6 швидкісних, ворожих цілей за схожим маршрутом, в напрямку Кременчуцького водосховища", - Повітряні сили.

Оновлено 03:38. Крилаті ракети летять на Черкаси, а нові заходять на Сумщину. У Львові чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.

"У Львові у різних районах чутно вибухи. Для міста продовжується загроза шахедів. Перебувайте в укриттях", - написав мер Садовий.

Оновлено 03:25. Крилаті ракети залітають у повітряний простір України через Сумщину на Харківщину, курс - західний. Нова серія вибухів у Луцьку, інформує мер міста Поліщук. Також десяток дронів атакують Львів.

Оновлено 03:02. У Луцьку працюють сили ППО, повідомив міський голова Поліщук. Також у Чернівецькій області працює ППО, повідомив начальник ОВА Запаранюк.

"БпЛА на Буковині курсом на південь. БпЛА на Львівщині курсом на південь. БпЛА на Волині курсом на північно-західний напрямок. Групи БпЛА на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Вінниччині, Хмельниччині, Рівненщині та Тернопільщині курсом на захід. БпЛА на Черкащині та Полтавщині курсом на південь", - пишуть ПС.

Оновлено 02:49. Додалася небезпека від "шахедів" для Києва та Івано-франківської області.

Оновлено 02:32. Повітряні сили повідомляють про БпЛА на заході Рівненщині курсом на Луцьк та БпЛА на півночі Тернопільщині курсом на Львівщину.

Оновлено 01:50. Основні три напрямки руху ударних БпЛА противника:

Північ Київщини - цент Житомирщини курсом на Хмельниччину.

Схід Чернігівщини - схід Київщини - південь Київщини (північ Черкащини) - північ Вінниччини курсом на Хмельниччину.

Південь Вінниччини курсом на Хмельниччину.

Оновлено 01:32. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у Голосіївському районі столиці.

Оновлено 01:12. У Повітряних силах попередили про велике скупчення БпЛА на: Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Вінниччині, на сході Житомирщини, на заході Сумщини та півночі Одещини.

"Ударні безпілотники здійснюють хаотичне переміщення в повітряному просторі даних регіонів", - додали там.

Оновлено 00:50. У Черкасах та на околицях міста було чутно вибухи, інформують кореспонденти "Суспільного".

У Повітряних силах повідомили про напрямки руху ворожих дронів.

"БпЛА на Сумщині курсом на південно-західний напрямок. Велике скупчення БпЛА в центральній та південній частині Чернігівщини курсом на південно-західний напрямок, основний вектор руху Київщина. БпЛА на Київщини курсом на південно-західний напрямок. БпЛА на Полтавщині курсом на північно-західний напрямок, на Черкащину. Полтава - загроза застосування ударних БпЛА. БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину. БпЛА на Миколаївщині курсом на північно-західний напрямок. БпЛА на Кіровоградщині курсом на Черкащину. Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Кіровоградщину", - написали там.

Удари РФ по Україні

Вранці 11 липня російські окупанти завдали дронового удару по Одесі. "Шахеди" фіксувалися в різних районах міста – в середмісті, над морським портом, на Черемушках тощо, та в передмісті. За даними мерії, пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки. Відомо було про 8 постраждалих, у стайні поранені коні, одна тварина загинула.

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