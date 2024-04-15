Росіяни намагаються тиснути малими силами.

Росія використовує в Україні так звану тактику амеби. Оскільки окупанти не можуть зробити глибокий прорив, вони скрізь експериментують меншими силами і сподіваються, що раптом десь випаде можливість.

Про це заявив начальник Генштабу Сил оборони Естонії генерал-майор Енно Митс в інтерв'ю ERR. Він зазначив, що останнім часом почастішали атаки російських військ на Харків, і московські пропагандистські канали закликають стерти українське місто з лиця землі.

Митс зауважив, що це навіть диво, що Харків ще не знищений, адже він зовсім поруч із зоною бойових дій. На його думку, Росія намагається розширити лінію фронту, оскільки це, своєю чергою, змусить Україну розширити оборону, що означатиме її витончення.

Відео дня

"Самі росіяни використовують те, що можна назвати "тактикою амеби". Усвідомлено чи ні, але, як я вже сказав, у них немає можливостей для глибокого прориву, але вони проштовхуються всюди, попри втрати своїх солдатів, техніки й сподіваються, що десь раптом з'явиться можливість. Така їхня модель дій, яка характерна не тільки для їхніх дій на полі бою, а й, можна сказати, у глобальному масштабі", — пояснив очільник естонського Генштабу Сил оборони.

Хоча у Росії є можливість бомбити Харків, але у неї немає можливості взяти місто. Митс зазначив, що Росія може пробитися через саме місто одним махом, але щоб утримати його під контролем, буде потрібно значно більше військ.

"А це саме те, чого сьогодні не вистачає росіянам. Ми бачимо, що вона (РФ - УНІАН), так би мовити, продукує більше військ: факт полягає у тому, що сьогодні у неї більше військ в Україні, ніж два роки тому. Але, знову ж таки, рівень їхньої підготовки та рівень командування низький, на рівні групових рот. Останніми тижнями вони також спробували об'єднати ротні бронетанкові атаки, але це скоріше поодинокі випадки", - сказав генерал-майор.

Росія посилює атаки

Як повіломляв УНІАН, ворог посилив інтенсивність атак, особливо окупанти намагаються тиснути на Донеччині. Та наші воїни, зокрема бійці Національної гвардії України, ефективно стримують цю навалу та знищують усю ворожу техніку на підході до наших позицій.

Збройні сили України минулої доби знешкодили на фронті ще 770 російських окупантів. Таким чином, станом на ранок 15 квітня Росія втратила у війні проти України 454 420 осіб.

Також Сили оборони за добу розтрощили багато техніки армії противника. Зокрема, шість танків ‒ 7180, 31 ББМ, 31 БпЛА, 41 артилерійську систему.

Вас також можуть зацікавити новини: