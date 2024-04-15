Сили оборони знищили 31 ББМ, 41 артсистему та 6 танків.

Збройні сили України минулої доби знешкодили на фронті ще 770 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, станом на ранок 15 квітня Росія втратила у війні проти України 454 420 осіб.

Також Сили оборони розтрощили багато техніки армії противника, зокрема:

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танків ‒ 7180 (+6);

бойових броньованих машин ‒ 13796 (+31);

артилерійських систем – 11593 (+41);

РСЗВ – 1046 (+0);

засоби ППО ‒ 758 (+0);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9266 (+31);

крилаті ракети ‒ 2092 (+3);

кораблі /катери ‒ 26 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15510 (+51);

спеціальна техніка ‒ 1908 (+3).

Війна в Україні - останні новини

За оцінкою Інституту вивчення війни, російські окупаційні війська можуть не встигнути захопити все місто Часів Яр у Донецькій області до 9 травня. Однак їм під силу зайти до східного району населеного пункту. Також в ISW порівняли українську ППО та "Залізний купол" Ізраїлю.

З початку повномасштабної війни в Україні Чорноморський флот Росії втратив близько третини своїх кораблів. Речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що не варто недооцінювати російських окупантів і вважати, начебто вони "до кінця війни будуть сидіти й нічого не робити, склавши ласти".

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