Збройні сили України минулої доби знешкодили на фронті ще 770 російських окупантів.
Як повідомляє Генштаб, станом на ранок 15 квітня Росія втратила у війні проти України 454 420 осіб.
Також Сили оборони розтрощили багато техніки армії противника, зокрема:
- танків ‒ 7180 (+6);
- бойових броньованих машин ‒ 13796 (+31);
- артилерійських систем – 11593 (+41);
- РСЗВ – 1046 (+0);
- засоби ППО ‒ 758 (+0);
- літаків – 347 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9266 (+31);
- крилаті ракети ‒ 2092 (+3);
- кораблі /катери ‒ 26 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15510 (+51);
- спеціальна техніка ‒ 1908 (+3).
Війна в Україні - останні новини
За оцінкою Інституту вивчення війни, російські окупаційні війська можуть не встигнути захопити все місто Часів Яр у Донецькій області до 9 травня. Однак їм під силу зайти до східного району населеного пункту. Також в ISW порівняли українську ППО та "Залізний купол" Ізраїлю.
З початку повномасштабної війни в Україні Чорноморський флот Росії втратив близько третини своїх кораблів. Речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що не варто недооцінювати російських окупантів і вважати, начебто вони "до кінця війни будуть сидіти й нічого не робити, склавши ласти".