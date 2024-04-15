ЗСУ знищують армію противника / фото 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Збройні сили України минулої доби знешкодили на фронті ще 770 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, станом на ранок 15 квітня Росія втратила у війні проти України 454 420 осіб.

Також Сили оборони розтрощили багато техніки армії противника, зокрема:

Відео дня
  • танків  ‒ 7180 (+6);
  • бойових броньованих машин ‒ 13796 (+31);
  • артилерійських систем – 11593 (+41);
  • РСЗВ – 1046 (+0);
  • засоби ППО  ‒ 758 (+0);
  • літаків – 347 (+0);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9266 (+31);
  • крилаті ракети ‒ 2092 (+3);
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15510 (+51);
  • спеціальна техніка ‒ 1908 (+3).

Війна в Україні - останні новини

За оцінкою Інституту вивчення війни, російські окупаційні війська можуть не встигнути захопити все місто Часів Яр у Донецькій області до 9 травня. Однак їм під силу зайти до східного району населеного пункту. Також в ISW порівняли українську ППО та "Залізний купол" Ізраїлю.

З початку повномасштабної війни в Україні Чорноморський флот Росії втратив близько третини своїх кораблів. Речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що не варто недооцінювати російських окупантів і вважати, начебто вони "до кінця війни будуть сидіти й нічого не робити, склавши ласти". 

Вас також можуть зацікавити новини: