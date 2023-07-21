Олег Кіпер запевнив, що пацієнтам надають всю необхідну допомогу.

Постраждалі українці в результаті атаки російських окупантів на Одеську область знаходяться в лікарні. Деякі пацієнти в стані середньої тяжкості.

"За період з 17-21 липня в результаті ракетно-дронових атак росіян по території Одеської області постраждала 21 людина, з них – були госпіталізовані в лікарні міста і області - 14 осіб, серед них 2 дітей", - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на лікуванні в стаціонарі перебувають чотири людини, вони в стані середньої тяжкості, але отримують всю необхідну допомогу в Одесі. Крім того, двоє постраждалих в результаті сьогоднішньої атаки знаходяться на амбулаторному лікуванні в одній з лікарень Одеської області.

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Атака РФ на Одеську область - головні новини

Російські окупанти вже четверту добу поспіль кошмарять Одеську область. Загарбники цілеспрямовано знищують портову інфраструктуру, запаси зерна, а також будинки і бізнес звичайних українців, розповідаючи про поразку "військових цілей, місць дисклокації українських сил" та іншу маячню.

Так, через удар 20 липня 2023 року постраждали вісім людей і ще один загинув.

У ніч на 21 липня росіяни знову вдарили ракетами по терміналах із зерном в Одеській області. За даними Одеської ОВА, цієї ночі ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

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