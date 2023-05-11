Росіяни вважали, що їхня "балістика" є невразливою для систем ППО.

Російська Федерація була шокована від вдалої ліквідації балістичної ракети "Кинджал" у небі над Києвом в ніч на 4 травня.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов під час українського марафону. За його словами, РФ марно вважала свою "балістику" невразливою для систем ППО, адже американський Patriot неприємно здивував ворога.

"Для росіян це був шок, адже вони вважали ракети "Кинжал" такими, що неможливо збити. Тому розуміємо, що небо у нас захищене", - зазначив він.

Також він вказав, що системи Patriot здатні бездоганно працювати не тільки по "Кинжалах", але й ефективно збивати інші цілі.

ЗСУ стали першою армією світу, яка знищила ракету "Кинджал"

Нагадаємо, що "боєголовку-гордість" РФ вдалося збити в ніч на 4 травня під час масованої ракетної атаки по Україні. Першим про це повідомило видання Defense Express, однак Київ не визнавав цей факт до 6 травня.

Вже 7 травня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українська армія стала першою силою у світі, яка спромоглася збити російський "Кинджал" за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.

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