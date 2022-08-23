Він зазначив, що це не відповідальність України і взагалі вона не цікавить українську сторону, оскільки не є нашою громадянкою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має ніякого відношення до вбивства доньки російського пропагандиста Олександра Дугіна - Дар'ї Дугіної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції в рамках проведення саміту "Кримської платформи".

Зокрема, Зеленський так прокоментував вбивство дочки російського пропагандиста Дугіна.

"Це точно не наша відповідальність. Це не громадянка нашої держави. Нас вона не цікавить. І вона не знаходиться на території України", - заявив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, у Підмосков'ї підірвався автомобіль доньки російського філософа Олександра Дугіна - Дар'ї Дугіної - 29-річної журналістки та політолога. Дугіна загинула на місці. Інцидент стався ввечері, 20 серпня.

Першою версією назвали вибух газового балона, згодом російські правоохоронці заявили, що під дном авто спрацював вибуховий пристрій.

22 серпня ФСБ РФ оголосила про розкриття вбивства доньки головного ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна Дар'ї. Там очікувано заявили, що вбивство спланували та скоїли українські спецслужби. За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства – 43-річна громадянка України Наталія Вовк, яка заїхала до Росії у червні разом з 12-річною донькою.

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