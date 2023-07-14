За добу було виявлено та знищено три групи російських диверсантів на човнах.

Керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначає, що російські окупанти на півдні зосереджені на глибокій обороні, відновленні своїх позицій і спостереженні за тим, що для них готують Сили оборони України. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо активності ведення бойових дій російськими окупантами на півдні, Гуменюк зауважила, що загарбники намагаються розміновувати ділянки мінних полів та повертатися на свій колишній перший рубіж оборони, який змило внаслідок підриву ними Каховської гідроелектростанції.

"Ми продовжуємо працювати в умовах конртбатарейної протидії і наша робота ефективна. Цікавий факт, що вони на нашому напрямку більше спостерігають за Силами оборони і намагаються їм протидіяти. Зокрема, в тому що розгортають максимум точок радіоелектронної боротьби", - сказала вона.

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Чотири такі станції РЕБ, повідомила Гуменюк, було знищено за минулу добу. Така сама доля спіткала і два комплекси відеоспостереження.

"Тобто зараз вони зосереджені на глибокій обороні, відновленні своїх позицій і спостереженні за тим, що для них готують Сили оборони через Дніпро. А те, що їх притискають на півдні, - це Запорізький напрямок", - зауважила вона.

Речниця також розповіла, що загарбники збільшують інтенсивність артилерійських атак з боку тимчасово окупованого берегу Дніпра. Кількість таких атак за добу вже доходить до 70-ти.

"Це означає, що вони провели певну ротацію, певну логістику підтягнули. Хоча вона у них ускладнена, але все ж таки є. І для нас це сигнал для того, щоб попрацювати ефективніше по напрямках їхнього логістичного забезпечення", - сказала Гуменюк.

Крім того, на запитання, чи намагаються окупанти зараз здійснювати якісь виходи диверсійних груп на так звані острови на Дніпрі, які були "сірою" територією останніми місяцями, вона розповіла, що ворог дійсно час від часу намагається маневрувати там, збираючи інформацію про рух Сил оборони України та проводячи ротацію свого особового складу.

"За минулу добу нами було виявлено три таких групи та трьох човнах. Всі результативно знищено: 11 окупантів і три човни пішли за курсом російського військового корабля", - повідомила Гуменюк.

Ситуація на Таврійському напрямку

Як повідомляв УНІАН, 13 липня командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку Силами оборони України було знищено майже дві роти російських загарбників.

Також було знищено 22 одиниці військової техніки противника, три склади боєприпасів ворога та склад з паливно-мастильними матеріалами.

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