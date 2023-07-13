Також було знищено 22 одиниці військової техніки противника.

На Таврійському напрямку Силами оборони України знищено майже дві роти російських загарбників.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

"Протягом минулої доби ворог 25 разів атакував наші позиції та здійснив 615 обстрілів", - зазначив бригадний генерал.

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Водночас, українські артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку виконали 1337 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот", - повідомив Тарнавський.

Також було знищено 22 одиниці військової техніки противника.

Зокрема, 3 танки, 1 ББМ, 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", 3 БМ-21 "Град", безпілотний літальний апарат "Орлан-10", БПЛА "Zala", самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація", зенітний ракетний комплекс "Бук", зенітний ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10", 2 автоматизовані станції постановки перешкод Р330 "Житель" та автомобільна техніка.

Крім того, було знищено 3 склади боєприпасів ворога та склад з паливно-мастильними матеріалами.

Війна в Україні - останні новини

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію та закріплюватися на нових рубежах в напрямку Мелітополя та Бердянська.

Сили оборони України завдали нових нищівних ударів по позиціям російських окупантів.

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