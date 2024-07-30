Цехоцький повідомив, що за останню добу на Покровському напрямку штурмових дій з боку противника не відбувалося.

Зараз російські окупанти шукають слабкі місця українських захисників для концентрації сил. Про це розповів офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За його словами, Покровський і Курахівський напрямки найгарячіші.

"Але не варто знижувати увагу до інших напрямків. Тому що ворог підступний і завжди шукає слабкі місця для концентрації своїх сил. Минулої суботи та неділі, після тривалих піхотних штурмів, на Покровському напрямку були потужні атаки з використанням техніки. За ці два дні було знищено й пошкоджено близько 39 одиниць техніки та ліквідовано 206 окупантів. Бачимо результат, у ворога великих просувань немає", - пояснив Цехоцький в етері телеканалу "Еспресо".

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Він також повідомив, що за останню добу на Покровському напрямку штурмових дій з боку противника не відбувалося.

"Завдяки нашим майстрам польотів безпілотних систем вдалося знищити танки Т-72, БМП-2. Попри те, що ворог сьогодні не проводив штурмових наступальних дій, ми продовжуємо успішно діяти. За цю добу Сили оборони знищили багато російських пунктів управління та техніку в тилу ворога. Майстерність наших бійців і моральний дух завжди на високому рівні, особливо коли є необхідні засоби для боротьби з ворогом", - додав Цехоцький.

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Окупанти після отримання спонтанного успіху на Торецькому напрямку накопичуть та підтягують резерви. Втрати у росіян величезні - сотні загиблих на день. Втім, потік штурмових груп не зменшується, він стабільно великий.

Про це заявив командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, молодший лейтенант Станіслав Краснов. За словами військового, росіяни роблять ставку на прорив нашої лінії оборони.

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