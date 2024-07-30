Наприкінці березня російські війська зосередили свою увагу на двох невеликих селах: Урожайному і Старомайорському.

Протягом кількох місяців українські солдати на південному сході України могли відбивати російські атаки.

Навіть при нестачі артилерійських снарядів 58-та мотострілецька бригада відбивала повторні атаки, захищаючи обмежені успіхи свого контрнаступу минулого року, пише The New York Times.

Бригада зазнала втрат, але відбила кожну російську атаку, включно з атакою елітної бригади морської піхоти, залишивши згорілу російську бронетехніку, яка засіяла відкритий степ.

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Але наприкінці березня російські війська зосередили свою увагу на двох невеликих селах: Урожайному і Старомайорському. Росіянам знадобилося три місяці, але після заняття Старомайорського в червні вони нарешті прорвали виснажених українських захисників і захопили Урожайне.

"Втрата сіл стала ударом для України, який стався на тлі нещодавніх російських успіхів на багатьох ділянках лінії фронту, і тому що українська морська піхота так наполегливо боролася, щоб звільнити їх під час кривавого контрнаступу", - йдеться в матеріалі.

Для бійців 58-ї бригади, яка обороняла Урожайне з жовтня, і підрозділів Національної гвардії, прикріплених до них, це було подвійно важко.

Солдати й офіцери, які побували в цих двох селах, кажуть, що там не було жодного мирного жителя, а будинки були настільки зруйновані, що не було що захищати.

"Бої відбувалися в руїнах, із підвалів. Було кілька траншей, але не було ніяких оборонних споруд, і побудувати їх було неможливо", - сказав 43-річний Карай, майор армії, який був у Урожайному і бачив деякі з більш ранніх боїв.

Урожайне складається всього з двох вулиць, і російські війська вже зайняли половину села в червні, сказав Карай.

"Протягом півтора місяця це було схоже на бійку двох зграй собак. Стільки всього літало навколо, що поранених можна було евакуювати тільки вночі. Тому настав момент, коли тримати людей там не мало сенсу", - додав він.

Кінець, коли він настав, був блискавичним і змусив швидко відступити з села.

40-річний член Національної гвардії, який попросив називати його тільки на ім'я, Марк, опублікував драматичний пост на платформі соціальних мереж X. The New York Times вдалося перевірити його особистість.

Отримавши наказ допомогти захистити Урожайне 8 липня, його підрозділ "зірвав джекпот", написав він. Сховавшись у підвалі будинку, вони витримали чотири дні інтенсивного російського бомбардування.

До 12 липня їхній будинок зазнав атаки безпілотників. Його командир попередив їх, що український підрозділ попереду відступив, а росіяни зайняли позиції в будинку навпроти. З першими променями сонця людям було наказано відійти на іншу позицію, що вони благополучно і зробили, оскільки почалося нове бомбардування.

Марк розповів, як о 6 ранку повз його позицію промчали три російські бронетранспортери, виставивши піхоту, яка перегородила їм шлях. Головний штурм почався.

Його підрозділу було наказано відступати через поля, оскільки дорога перебувала під контролем окупантів. Спочатку все було організовано, але за кілька годин це перетворилося на запеклу сутичку під обстрілом, у якій лишилися поранені та вбиті.

"Ворожі безпілотники постійно кружляли над групами, що відступали, коригуючи вогонь ворожої артилерії", - сказав Марк.

Через годину він потрапив під обстріл і був поранений в обидві ноги.

"Я не міг іти далі", - додав військовий.

Він наклав джгут на ногу і побачив, як повз проходили групи солдатів, які відступали. Солдат Національної гвардії, який використовував позивний Руберойд, зупинився, щоб допомогти.

Марк розповів, що під проводом Рубероїда він проповз через підлісок і мінне поле до призначеного пункту збору поранених. Другий поранений спробував піти за ним, але був занадто слабкий і сказав їм залишити його.

Йому знадобилося понад 12 годин, щоб дістатися до медпункту.

У розмовах після падіння села солдати на прилеглому фронті говорили, що вони відчували напругу від трьох великомасштабних російських атак у жовтні, листопаді та лютому, а потім трьох місяців інтенсивних боїв в Урожайному.

Члени 58-ї бригади провели останній день, зарившись у грязьові окопи на лінії фронту біля Урожайного, прислухаючись до наближення снарядів і відбиваючись від вибухонебезпечних безпілотників за допомогою ручних електронних глушників. Вони спорудили металеві огорожі і накрили килимами безліч отворів, щоб заблокувати невеликі, але смертоносні дрони, що вибухають.

"Найнебезпечніший момент для людей - коли підрозділи міняються місцями після кількох днів на лінії фронту і часто потрапляють під обстріл", - зазначають журналісти.

Снайперський підрозділ 58-ї бригади перепідготувався, щоб працювати як група безпілотників, і з червня перебуває в Старомайорському.

"Ми будемо стримувати їх настільки, наскільки зможемо", - сказав 28-річний снайпер, який використовує позивний Стен, який тепер працює пілотом безпілотника.

Він показав на своєму телефоні відео своїх успішних ударів безпілотників по російських машинах, по самотньому мотоциклісту і по складу боєприпасів у селі.

"Вони постійно намагаються атакувати наші позиції, в основному невеликими групами на мотоциклах. Вони забираються в лісові масиви й окопуються там. Вони поширюються, як таргани", - сказав він про російські війська.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські війська захопили два прифронтових села на сході Донецької області України.

Як повідомляє Associated Press, про це заявив у понеділок сержант старший сержант 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олег Чаус. Це сталося після безперервних штурмів, які є частиною спроби Кремля подолати українську оборону.

"Вони безперервно тиснули, щоб захопити Вовче і Прогрес. Вони направили велику кількість військ, які раніше не використовувалися", - сказав Чаус.

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