У 2-річного хлопчика та 4-річної дівчинки вибухові травми та уламкові поранення ніг.

Сьогодні, 7 жовтня, російські окупанти скинули на Херсон чотири авіаційні бомби, що призвело до поранення 19 людей, серед яких – маленькі діти.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, близько 10:30 російські війська завдали авіаційного удару по Херсону. На місто скинули чотири кориговані авіабомби.

За даними посадовця, зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі. Спочатку йшлося, що постраждало сімнадцять людей. Серед потерпілих - двоє маленьких дітей: 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка отримали вибухові травми та уламковими пораненнями ніг. Дітей госпіталізовано, наразі їх стан - стабільний.

Також до медичного закладу доставлено чотирнадцять людей - шестеро чоловіків та восьмеро жінок. Прокудін також повідомив:

"Одній потерпілій, літній жінці, бригада "екстренки" надала меддопомогу на місці".

Згодом у Херсонській ОВА уточнили, що до лікарні звернулися ще дві людини. Зокрема, у 18-річного хлопця діагностували вибухову травму й поранення гомілки, у 66-річного чоловіка - вибухова травма.

У центрі уваги війна в Україні - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 7 жовтня, під час комбінованої атаки армії РФ по Україні один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 7 жовтня противник задав удару по Україні балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними БпЛА. Також йшлося, що завдано удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області.

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