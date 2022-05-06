В місті влаштовані блокпости, які не можна перетинати без перевірки.

Російські окупанти так званою фільтрацією перетворюють Маріуполь на концентраційний табір, тримаючи у полоні тисячі людей.

Про це розповів в ефірі Радіо НВ радник міського голови Петро Андрющенко.

"Маріуполь перетворюється на українське гетто, попри всі ті красиві відео та картинки, що нам намагається показати пропаганда, насправді ситуація дуже важка. Люди збиваються фактично в нові мікрорайони, де ще можна жити, люди повністю безправні, над ними знущаються і ставляться до них як до худоби. Навіть на вулиці ти не можеш перебувати зараз, якщо в тебе немає одразу двох паперів: один — про проходження фільтрації, інший — взагалі дозвіл на знаходження на вулиці. І це дуже велика проблема для людей, тому що фільтраційні процедури починаються навіть усередині міста", - заявив він.

За словами Андрющенка, запрацювали так звані "відділки поліції", їм допомагають так звані "волонтери" від Росії, з організації фільтрації.

"В місті влаштовані блокпости, які не можна перетинати без перевірки, будь-хто тебе може зупинити, знову-таки влаштувати перевірку або заарештувати. У нас уже є взагалі кричущі випадки: цілі мікрорайони приватного сектору, понад дві тисячі осіб було вивезено в Безіменне, до так званого фільтраційного табору. Зараз вони там утримуються, це виключно чоловіки, зараз уже четвертий тиждень іде. Це в реальності якась тюрма, тому що їх утримують у будівлі школи, не випускають на вулицю, тільки з конвоєм; залучають до робіт, тримають, годують якоюсь баландою тричі на день, не надають медичної допомоги. Взагалі всі ознаки якогось справжнього концентраційного табору", - зазначив він.

Андрющенко додав, що місто насправді, без води, без їжі, тому що того, що завозять, катастрофічно не вистачає на всіх, і близько не вистачає. Люди змушені працювати за їжу, розбирати завали, прибирати тіла загиблих із-під завалів, з вулиць.

Раніше стало відомо, що російські окупанти мають намір перевдягнути в форму українських військових цивільних для параду "полонених" на 9 травня в Маріуполі.

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