Близько 2 тисяч чоловіків було вивезено у фільтраційний табір в селах Безіменне і Козацьке.

Російські окупанти мають намір перевдягнути в форму українських військових цивільних для параду "полонених" на 9 травня в Маріуполі.

Про це у Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, фільтраційні табори в селі Безіменне перетворені "на справжнє гетто" для маріупольців.

Андрющенко додав, що майже чотири тижні тому російські окупанти примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. "Близько двох тисяч осіб, яких розмістили в с. Безіменне та в с. Козацьке Новоазовського району. Формальний привід – для проведення фільтрації. Ніяких особистих речей з собою взяти не було дозволено, паспорти та інші документи, для ідентифікації особистості було відібрано", - додав він.

Чоловіків розмістили в приміщенні школи та клубу.

"Четвертий тиждень чоловіків насильно утримують, не дозволяючи покидати територію школи без конвою російських військових. Умови утримання жахливі – люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медична допомога не надається", - повідомив Андрющенко.

"Документів людям не повертають, натомість всі отримали папір про проходження фільтрації, але й він не дає їм права покинути територію табору. Були окремі спроби, але чоловіків було затримано і побито. Остання невдала спроба за іронією долі була прорватись до евакуаційних автобусів ООН та Червоного Хреста, які утримані бачили з вікон", - заявив Андрющенко.

Крім того, всіх утриманих, включаючи хворих та людей з інвалідністю, залучають на роботу з благоустрою в селі Безіменне та місті Новоазовськ під конвоєм російських військових.

"Щодо подальшої долі окупанти наголошують, що ще не вирішили – використати людей як робочу силу на розборі завалів Маріуполя або мобілізувати до армії окупантів. При тому в понеділок, 2 травня, на вишикуванні було оголошено, що чоловіки братимуть участь в параді на 9 травня в Маріуполі в якості "полонених". Для чого їх переодягнуть в форму українських солдат", - наголосив він.

"Зворотній бік цього жаху – життя жінок, що залишились в районах Гугліно, Мирний та Волонтерівка. Через відсутність чоловіків та велику кількість окупантів, що оселились в тому районі, домівки тотально грабуються росіянами навіть при наявності в будівлі людей. На вулицю жінки не виходять через страх зґвалтування", - повідомив радник мера.

Нагадаємо, Зеленський сподівається на продовження евакуації людей з Маріуполя. Президент заявив, що українська сторона готова забезпечити "режим тиші".

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