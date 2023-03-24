Вони мають також поділити між ними відповідальність за "службу".

Російські окупанти створили у Запорізькій області нове мілітарне об'єднання для підлітків. Згідно з задумом, вони співпрацюватимуть з місцевими "поліцейськими" у сфері громадського порядку.

"Ворог анонсував створення "Добровольчої молодіжної дружини" в межах псевдогромадського руху "Південь Молодий" на тимчасово захоплених землях Запорізької області", - повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, для дітей створюють такі умови, що вступ до таких організацій є добровільно-примусовими й покликаний не лише залучити підлітків до пропагандистських осередків, але й поділити між ними відповідальність за "службу".

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"Фактично це мілітаристичне юнакове угруповування в межах політики промивання мізків дітям", - пояснили в ЦНС.

Залучення підлітків до війни

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей почнуть підготовку до нової хвилі мобілізації, ядром якої стануть підлітки.

Зокрема, на окупованій Луганщині російські загарбники вже ставлять на військовий облік підлітків 2006 року народження.

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