Генштаб у нічному зведенні повідомляв, що на Времівському напрямку відбулося два боєзіткнення в напрямку Водяного.

Російська армія захопила село Водяне Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області України та ще просунулася в районі Гродівки Покровського району. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог захопив Водяне та просунувся у Гродівці", - сказано у повідомленні.

Карта бойових дій на Донбасі від проєкту DeepState наразі виглядає так:

Відео дня

Згідно з даними Генштабу, за минулу добу відбулося 148 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку загарбники впродовж дня здійснили три атаки поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника в районі Синьківки, Степової Новосілки, Глушківки, Лозової, Мясожарівки та Стельмахівки.

12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Невське, Новосадове, Торське, Діброва та Чернещина, на даний час точиться два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили п’ять штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Спірного та Григорівки.

На Краматорському напрямку мали місце вісім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Андріївки, Майського, Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного та Кліщіївки.

За підтримки авіації ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк, Торецьк, Неліпівка та Дружба. Наші захисники відбили 13 штурмів.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки відбито 29 наступальних та штурмових дій ворога.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 25 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Підрозділи Сил оборони відбили 20 атак.

На Времівському напрямку відбулося два боєзіткнення в напрямку Водяного.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Малої Токмачки та Роботиного, противник успіху не мав.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Наразі ситуація на "найгарячішому" напрямку фронту в Україні виглядає так, що Покровськ став для військ Росії другорядною метою, заявив OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко.

"У напрямку на Покровськ і дещо північніше за останні десять днів росіяни нічого не окупували. На напрямку південніше - Селидове, Українськ, Долинівка тощо, - просування ворога є. Воно не таке значне, як було перед цим, але водночас було і наше просування", - зазначив експерт.

За його словами, росіяни зараз намагаються атакувати великими силами з боку Мар'їнки та Вугледара.

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