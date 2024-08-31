Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

Російська армія захопила село Карлівка Покровського району Донецької області та ще далі просунулася на східному фронті, повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог окупував Карлівку, а також просунувся в Галицинівці, Стельмахівці, біля Долинівки та Піщаного. Уточнено район Красного Яру", - сказано у повідомленні.

Карта бойових дій на Донбасі від проєкту DeepState наразі виглядає так:

Відео дня

Згідно з повідомленням Генштабу, загалом протягом минулої доби відбулося 179 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень. Сили оборони відбивали атаки росіян неподалік Плетенівки, Липців та Вовчанська. Одна ворожа атака досі продовжується.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки. Двадцять шість боїв завершено, чотири – ще тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Невського та Новосадового. Українські захисники відбили 21 атаку, одна – продовжується неподалік Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі наступи у районі Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку точилося 12 боїв, зокрема, біля Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського, Андріївки та Предтечиного. Сили оборони зупинили усі ворожі атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося 15 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів поблизу Торецька та Неліпівки. На цей час триває одна атака противника.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 55 боїв у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Михайлівка та Селидове. Наші захисники відбили 52 наступальні дії, три - ще продовжуються.

На Курахівському напрямку ворог 23 рази атакував поблизу Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Двадцять два боєзіткнення завершено, одне - досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім безрезультатних спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Вугледару та Водяного.

На Оріхівському напрямку ворог також не мав успіху під час наступальної дії біля Роботиного.На Придніпровському напрямку, двічі атакуючи позиції Сил оборони, противник зазнав поразки.

Війна в Україні - ситуація на фронті

На півдні України російські окупанти втратили десятки одиниць озброєння та техніки, в тому числі комплекс відеоспостереження "Муром". Також під час боїв українським військовим вдалося захопити у полон росіянина. Про це в етері телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

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