Вороги запускали ракети по материковій частині України з Криму, зазначив командувач Повітряних сил.

Російські окупанта у ніч на п'ятницю, 10 травня, завдали комбінованого удару по Україні - застосували ударні безпілотники типу Shahed-131/136 та зенітні керовані ракети С-300/С-400.

Супротивники із поки ще окупованого Криму запустили 10 ударних дронів і з Бєлгородської області випустили дві ракети, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук Telegram. За його відомостями, ліквідовано 10 безпілотників у межах Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.

"В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України знищено всі 10 ударних БПЛА…", - зазначив він.

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Супротивники вже багато разів атакували українську землю безпілотниками і ракетами. Унаслідок атак з повітря є багато руйнувань, постраждалих та жертв. Зокрема, окупанти у ніч на 9 травня запустили з Криму 20 дронів-камікадзе й у Миколаївській області поцілили у Будинок культури.

8 травня вранці окупанти здійснили масований комбінований удар по нашій державі - запустили 55 різних ракет та 21 безпілотник-убивцю. За відомостями української сторони, є "прильоти" в енергетичні об'єкти.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник попередив, що росіяни в Україні здатні вдатися до терору, можуть використати хімічну зброю, а також влаштувати диверсії, у тому числі на заводах.

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