Росіяни завдали ударів по Києву: зафіксовано влучання одразу в декілька АЗС, є загиблі

Російські окупанти завдали чергового удару по українській столиці під час робочого дня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, РФ влучила по АЗС у Дніпровському районі, а також двічі вдарили по АЗС в Оболонському районі.
Також Кличко повідомив про те, що після вибуху був виклик медиків до житлового будинку в Дніпровському районі.
"За даними медиків, один із постраждалих внаслідок влучання БпЛА минулої ночі в девʼятиповерхівку в Дніпровському районі перебуває в тяжкому стані. Загалом в будинку постраждали 8 людей. Двох із них госпіталізували", - додав Кличко.
Як повідомили в КМВА, в Оболонському районі відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки.
Крім того, за словами Кличка, в Оболонському районі уламки БпЛА впали на автомобіль. Він зазначив, що хоч пожежі й немає, однак попередньо є один постраждалий.
"Також в Оболонському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння на нежитловій території. Екстрені служби працюють на місцях", – додав Кличко.
Згодом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій заявили, що кількість постраждалих через російські атаки БпЛА по АЗС Києва зросла до 5 людей.
"Серед них один рятувальник. Всі пожежі ліквідовані", - додали в ДСНС.
Також Кличко повідомив, що один поранений під час атаки на одну із АЗС столиці помер від отриманих травм.
"Постраждали від ранкової атаки 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували. Одному надали допомогу на місці", - заявив мер.
Згодом він повідомив про двох загиблих через ранкову атаку на АЗС Києва.
"В лікарні помер іще один постраждалий. Наразі в стаціонарах столичних медзакладів перебувають четверо поранених", - зазначив Кличко.
Водночас голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про наслідки атаки РФ на Київщину. За його словами, через ворожий удар у Вишгородському районі загинула жінка.
"Ворог вкотре цілеспрямовано тероризує мирних людей. Унаслідок атаки у Вишгородському районі пошкоджені приватні будинки. Також в Обухівському районі пошкоджено ангарне приміщення. Рятувальні та аварійні служби працюють на місцях і ліквідовують наслідки атаки", - додав Ткаченко.
Атаки РФ: інші важливі новини
Нагадаємо, в ніч проти 11 вересня російські окупанти атакували Київ. Повідомлялося, що внаслідок удару по столиці по девʼятиповерхівці у Дніпровському районі постраждало восьмеро людей, троє з них госпіталізували, ще пʼяти надали допомогу на місці.
Також 10 вересня РФ атакувала Дніпро, пошкодивши підприємство харчової промисловості. Внаслідок ворожого удару двоє людей загинуло, ще одна отримала поранення.