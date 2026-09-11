Росіяни завдали ударів по Києву: зафіксовано влучання одразу в декілька АЗС, є загиблі

Удар було завдано посеред робочого дня.

Російські окупанти завдали чергового удару по українській столиці під час робочого дня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, РФ влучила по АЗС у Дніпровському районі, а також двічі вдарили по АЗС в Оболонському районі.

Також Кличко повідомив про те, що після вибуху був виклик медиків до житлового будинку в Дніпровському районі.

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"За даними медиків, один із постраждалих внаслідок влучання БпЛА минулої ночі в девʼятиповерхівку в Дніпровському районі перебуває в тяжкому стані. Загалом в будинку постраждали 8 людей. Двох із них госпіталізували", - додав Кличко.

Як повідомили в КМВА, в Оболонському районі відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Крім того, за словами Кличка, в Оболонському районі уламки БпЛА впали на автомобіль. Він зазначив, що хоч пожежі й немає, однак попередньо є один постраждалий.

"Також в Оболонському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння на нежитловій території. Екстрені служби працюють на місцях", – додав Кличко.

Згодом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій заявили, що кількість постраждалих через російські атаки БпЛА по АЗС Києва зросла до 5 людей.

"Серед них один рятувальник. Всі пожежі ліквідовані", - додали в ДСНС.

Також Кличко повідомив, що один поранений під час атаки на одну із АЗС столиці помер від отриманих травм.

"Постраждали від ранкової атаки 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували. Одному надали допомогу на місці", - заявив мер.

Згодом він повідомив про двох загиблих через ранкову атаку на АЗС Києва.

"В лікарні помер іще один постраждалий. Наразі в стаціонарах столичних медзакладів перебувають четверо поранених", - зазначив Кличко.

Водночас голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про наслідки атаки РФ на Київщину. За його словами, через ворожий удар у Вишгородському районі загинула жінка.

"Ворог вкотре цілеспрямовано тероризує мирних людей. Унаслідок атаки у Вишгородському районі пошкоджені приватні будинки. Також в Обухівському районі пошкоджено ангарне приміщення. Рятувальні та аварійні служби працюють на місцях і ліквідовують наслідки атаки", - додав Ткаченко.

Атаки РФ: інші важливі новини

Нагадаємо, в ніч проти 11 вересня російські окупанти атакували Київ. Повідомлялося, що внаслідок удару по столиці по девʼятиповерхівці у Дніпровському районі постраждало восьмеро людей, троє з них госпіталізували, ще пʼяти надали допомогу на місці.

Також 10 вересня РФ атакувала Дніпро, пошкодивши підприємство харчової промисловості. Внаслідок ворожого удару двоє людей загинуло, ще одна отримала поранення.

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