РФ двічі вдарила по підприємству в Дніпрі: є загиблі та поранені

Внаслідок атак пошкоджено підприємство харчової промисловості.

Сьогодні військові російської армії двічі атакували Дніпро, пошкодивши підприємство харчової промисловості. Відомо про двох загиблих, є поранені. Про це заявив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Про перший удар по місту посадовець повідомив о 09:19. За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено підприємство харчової промисловості. Зайнялася пожежа. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Близько 11:00 ворог повторно атакував Дніпро.

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Як поінформував Ганжа, ця атака забрала життя двох людей, ще двоє дістали поранень.

"Знову пошкоджене те саме підприємство, яке вже постраждало від попереднього удару. Зайнялася пожежа", - уточнив він.

Варто зазначити, що в Повітряних силах о 10:52 повідомляли про рух баражуючого боєприпасу типу "Бандероль" на Дніпро.

Пізніше стало відомо, шо кількість поранених зросла до п’яти, серед них – одна дитина.

Удар по автозаправці в Києві: деталі

Сьогодні у Голосіївському районі Києва після прильоту спалахнула автозаправка "Укрнафти", яка розташована неподалік ТРЦ "Республіка". Згодом пожежу та загоряння одного автомобіля загасили.

Внаслідок атаки постраждали троє людей. Медики надають їм допомогу.

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