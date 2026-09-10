РФ двічі вдарила по підприємству в Дніпрі: є загиблі та поранені

Сьогодні військові російської армії двічі атакували Дніпро, пошкодивши підприємство харчової промисловості. Відомо про двох загиблих, є поранені. Про це заявив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Про перший удар по місту посадовець повідомив о 09:19. За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено підприємство харчової промисловості. Зайнялася пожежа. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Близько 11:00 ворог повторно атакував Дніпро.
Як поінформував Ганжа, ця атака забрала життя двох людей, ще двоє дістали поранень.
"Знову пошкоджене те саме підприємство, яке вже постраждало від попереднього удару. Зайнялася пожежа", - уточнив він.
Варто зазначити, що в Повітряних силах о 10:52 повідомляли про рух баражуючого боєприпасу типу "Бандероль" на Дніпро.
Пізніше стало відомо, шо кількість поранених зросла до п’яти, серед них – одна дитина.
Удар по автозаправці в Києві: деталі
Сьогодні у Голосіївському районі Києва після прильоту спалахнула автозаправка "Укрнафти", яка розташована неподалік ТРЦ "Республіка". Згодом пожежу та загоряння одного автомобіля загасили.
Внаслідок атаки постраждали троє людей. Медики надають їм допомогу.