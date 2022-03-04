Вона зазначила, що солдатів строкової служби змушують підписувати контракт.

Російська сенаторка Людмила Нарусова на засіданні Ради федерацій визнала величезні втрати армії РФ в Україні.

Відповідну заяву Нарусова зробила у п'ятницю, 4 березня.

"Вчора із зони бойових дій в Україні вивели строковиків, яких змушували підписати контракт або за них підписували. Але лише у результаті з роти у сто людей живих залишилося четверо", - заявила вона.

Почалася дев’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Основні зусилля окупантів зосереджено на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах.

Противник вичерпав основну частину оперативних резервів та почав підготовку до перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів РФ. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію.

Загальні бойові втрати у лавах російських окупантів в Україні з 24 лютого орієнтовно складають 9166 осіб. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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