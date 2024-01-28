Також ворожа активність диверсійно-розвідувальних груп фіксується в Харківській області.

Найбільшу активність російських диверсійно-розвідувальних груп прикордонники фіксують в Сумській області.

"На жаль, ситуація досить непроста. В першу чергу через обстріли, які Росія щоденно продовжує наносити по території України. Загалом, тільки з початку цього місяця нашими прикордонними нарядами зафіксовано більше 1800 обстрілів, які здійснила Росія по території Чернігівщини, Харківщини, Сумщини. Найбільше припадає по Харківській області", - повідомив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, на додачу до цього ворог активно намагається використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи біля українського кордону.

Відео дня

"Ситуація практично незмінна. Найбільше таких спроб фіксується по сумському напрямку, але також є активність і по Харківщині. Менш активні ворожі ДРГ за останній період фіксуються саме по Чернігівські області", - сказав Демченко.

Крім того, він наголосив, що російські ДРГ – це загроза не лише силам оборони України, підрозділам, які охороняють і обороняють цей напрямок.

"Це і загроза мирним жителям. Вчора ворожа ДРГ поряд з кордоном розстріляла автомобіль, в якому їхали цивільні люди: чоловік і жінка. Вони загинули, на жаль", - додав речник ДПСУ.

Напади ДРГ на прикордонні райони України

27 січня російська диверсійно-розвідувальна група стратила людей з Хотинської громади. Тоді окупанти розстріляли брата та сестру, які проживали у селі Андріївка. Село розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні з РФ.

Раніше, 10 січня, російські диверсанти проникли в Чернігівську область і розстріляли там автомобіль на дорозі. Жертвою ворогів тоді став чоловік, 1961 року народження, який у селі Костобобрів працював водієм шкільного автобуса.

Вас також можуть зацікавити новини: