Військові зазначають, що дробовик є найнадійнішим способом збити оптоволоконний дрон, але й проти звичайних БПЛА теж ефективний.

Українські солдати для боротьби з оптоволоконними дронами використовують найбільш низькотехнологічнуу зброю - дробовики. Це довгоствольна зброя, яка може стріляти руйнівним потоком снарядів. Найпоширенішим типом є 12-й калібр.

Як пише Business Insider, оптоволоконні безпілотники неможливо зупинити чи збити з курсу за допомогою завад та інших форм радіоелектронної боротьби, тож усе, що лишається українським бійцям - фізично їх збивати.

Віталій Первак, генеральний директор школи навчання операторів безпілотників в Україні, сказав BI, що "найкращий спосіб протистояти безпілотникам - це кінетичний вплив на них, і дробовик - найкращий варіант".

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Дмитро Жлуктенко, оператор безпілотника з українських сил безпілотних систем, сказав, що з цієї причини його підрозділ завжди має з собою дробовик 12 калібру на кожній місії.

Дробовик є найнадійнішим способом збити оптоволоконний дрон, але і зі звичайними БПЛА, якщо засоби радіоелектронної боротьби не спрацьовують, то дробовик стає "зброєю останнього шансу".

"У вас летить дрон із вибухівкою, і ви не можете його заглушити", - сказав Жлуктенко. "Тож ви його збиваєте".

Дмитро Следюк, керівник відділу освіти в Dronarium, школі навчання операторів дронів, розповів BI, що "на жаль, немає ніяких спеціальних засобів проти оптоволоконних безпілотників", тобто немає складних засобів, щоб зупинити їх.

Натомість солдати "можуть протидіяти їм, використовуючи доволі дешеві та прості засоби", зазначає він.

Ветеран США, який воював в Україні, раніше ділився, що "FPV, особливо оптоволоконні FPV, вони не піддаються глушінню, майже непомітні, вони летять зі швидкістю понад сто миль на годину".

"Якщо у вас немає дробовика під рукою або однієї з нових мережевих рушниць, це жахливо", - сказав він.

Первак сказав, що дробовики можуть бути дуже "ефективні проти будь-якого виду дронів. Неважливо, якого розміру дрон, які в нього частоти або чи є він оптоволоконним".

"Ефективність дробовика залежить від підготовки оператора", - сказав він.

Однак Дмитро Марциленко, прес-секретар 33-го штурмового полку України, набагато менш упевнений у цінності зброї проти дронів. За його словами, поки що недостатньо даних, щоб оцінити ефективність використання дробовика проти дронів, тому що недостатньо досвіду:

"Тим не менш, вони вже практикуються у використанні дробовиків проти дронів на полігонах. І кожен підрозділ оснащений дробовиком".

Росія нарощує атаки безпілотниками

Силам оборони цієї ночі знешкодили 428 повітряних цілей, запущених РФ. Загалом противник атакував 472 засобами повітряного нападу, основний напрямок удару - Київ.

Як розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, противник атакував столицю з різних напрямків великою кількістю дронів. При цьому цього разу "шахедів" було досить багато - з усіх 440 БПЛА близько 280 були саме "шахеди".

У Києві внаслідок атаки РФ щонайменше 14 людей загинули, ще понад 100 осіб поранено. Також постраждали інші населені пункти України, зокрема, відомо про загиблу та 17 постраждалих в Одесі.

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